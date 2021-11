Tennis-Hit ab 14 Uhr LIVE: Medwedew gegen Zverev

Titelverteidiger Medwedew und Olympiasieger Zverev waren mit Siegen in der roten Gruppe in die ATP Finals gestartet. Der Weltranglisten-Zweite Medwedew geriet gegen den polnischen Debütanten Hubert Hurkacz in Bedrängnis, setzte sich aber nach zwei Stunden 6:7(5), 6:3 und 6:4 durch. Zverev legte gegen Matteo Berrettini beim 7:6(7) und 1:0 ebenfalls einen gelungenen Einstand hin. Der Italiener musste verletzungsbedingt aufgeben.