Ärger wegen Hamilton: „Sehr falsch“ für Formel 1

Die Überlegenheit von Mercedes sei „herausragend“ gewesen, so Alonso. Nun liege es an den anderen Teams, diese Lücke zu schließen. Doch der zweimalige Champion zieht auch einen Vergleich. „Als Fahrer sieht es einfach sehr falsch aus, was du da siehst. Es ist so, ich weiß auch nicht, als würde man Basketball spielen und es gibt unterschiedlich große Körbe für dich und das andere Team. Wenn sie auf einen großen Korb zielen und du auf einen kleinen, wirst du immer verlieren“, schimpft er.