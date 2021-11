Facebook sperrte Seite der MFG-Impfskeptiker

Dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die in Österreich erhältlichen Corona-Impfstoffe längst zugelassen hat, ignoriert Dagmar Häusler. Für die MFG-Landtagsabgeordnete sind sie eine „Prüfsubstanz“, die „weder sicher noch wirksam“ sei. Klubchef Manuel Krautgartner kümmern wiederum die aktuell 570 Covid-19-Patienten - davon 93 auf der Intensivstation - in den oberösterreichischen Spitälern herzlich wenig: „Die Pandemie ist beendet“, verkündet er in einem Video, das an MFG-Anhänger gerichtet ist.