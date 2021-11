„Beruhigende Fotos“: Queen fährt wieder mit Auto

Gehstock, stornierte Reisen und Spitalsaufenthalt

Die Gesundheit von Elizabeth II. war in Großbritannien zuletzt verstärkt zum Thema geworden. Zuerst ließ sich die 95-Jährige erstmals aus nicht akuten medizinischen Gründen mit einem Gehstock sehen. Dann sagte sie einen Besuch in Nordirland ab, und schließlich verbrachte sie eine Nacht im Spital. Ärzte haben dem Staatsoberhaupt eine zweiwöchige Ruhepause ohne Reisen verordnet und nur leichte Arbeiten am Schreibtisch erlaubt.