Innenminister ruft Österreicher zur 3. Impfung auf

Der Minister hatte am Mittwoch ein hochrangiges Ministerprogramm und traf den alternierenden Premierminister Yair Lapid und Außenminister, die Innenministerin Ayelet Shaked und den Sicherheitsminister Omer Bar-Lev. „Israel ist ein Vorbild in vielen Bereichen von der Cyber-Sicherheit bis zur Terrorismusbekämpfung. Auch von illegaler Migration war Israel betroffen und konnte durch einen robusten Hightech-Grenzzaun illegale Grenzübertritte durch Migranten aus Afrika verhindern. Das zeigt einmal mehr, wie wirkungsvoll es ist, seine Grenzen zu schützen - gerade in Zeiten wie diesen, in denen versucht wird, Polen und die EU mit Migranten zu erpressen“, so der Innenminister.