ÖVP-Ortsvorsteherin sieht für eigene Partei rot

Mit harter Hand und scharfem Ton geht die von der ÖVP angeführte Bundesregierung dieser Tage gegen Impfverweigerer vor. Das sorgt aber offenbar auch für Misstöne in der eigenen Partei. Sabine Deckenbach, Ortsvorsteherin in Hardegg im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn ließ ihrem Ärger in einem Video freien Lauf.