Rapidler Schick: „Das ist völliger Schwachsinn!“

Die letzten Stunden von Didi Kühbauer als Rapid-Coach erlebte Thorsten Schick aus der Distanz mit: „Ich war erkrankt, fehlte diese Woche beim Training. Es ist kein schönes Gefühl, dass er gehen musste.“ Mittwoch nach dem Vormittags-Training teilte Kühbauer der durch Verletzungen, Erkrankungen und Team-Einberufungen dezimierten Mannschaft sein Aus mit, er will sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals vom gesamten Team verabschieden: „Wir sind in einer Phase, in welcher es katastrophal läuft, der Trainer sitzt da leider am kürzesten Ast“, weiß Routinier Schick.