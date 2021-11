Rapid: Diesmal nicht nur den Brand löschen

Das ist Didi Kühbauer letztlich nicht geglückt, zu oft orientierte man sich am Gegner, anstatt ein eigenes Spiel durchzuziehen. Was Barisic nicht stehen lässt: „Er hat zwei Jahre Resultate geliefert. Raunzer wird es immer geben.“ Jetzt soll ein Neuanfang her. Womöglich in allen Bereichen - 15 Spielerverträge laufen aus!