Rapids Trainersuche: Duo belebt die Gerüchteküche

Auf Goran Tomic soll Barisic schon längere Zeit ein Auge geworfen haben: Der 44-Jährige stürmte als Aktiver vier Saisonen lang für Austria Salzburg, kam in 65 Partien auf 19 Tore. Als Trainer coachte er zuletzt über drei Jahre (2017 - 2021) Lok Zagreb, traf 2020 in der zweiten Runde der Champions-League-Quali auf Rapid: Ercan Kara schoss die Hütteldorfer zum 1:0-Sieg. Seit 1. März hat Tomic bei Rijeka das Sagen, führt mit den Kroaten nach 14 Runden die Tabelle an. Seine Spielphilosophie würde sich mit den Erwartungen von Barisic decken: Tomic setzt bevorzugt auf Ballbesitz und das Offensivspiel. Sprachliche Barrieren gäbe es nicht: Tomic spricht perfekt Deutsch, ist mit einer Salzburgerin verheiratet.