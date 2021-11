Schwerverletzter Deutscher von Zugspitze gerettet

Dramatischer Nachteinsatz für die Bergrettung Ehrwald auf der Zugspitze: Gemeinsam mit dem Team des Notarzthubschraubers RK-2 bargen die Einsatzkräfte am Freitag in der Dunkelheit einen abgestürzten, schwer verletzten deutschen Gleitschirmflieger. Der 39-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.