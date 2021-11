Für diese Oststeirer ist die Welt eine Scheibe

Von dieser Erfolgsgeschichte können sich viele eine Scheibe abschneiden. 2017 haben die glühenden Vinyl-Freaks Johann Fauster, Johann Koller und Peter Wendler in einem alten Bürgerhaus in Fehring mit dem Schallplattenpressen begonnen und diese Produktion in Österreich wiederbelebt. „Wir haben Maschinen aus Schweden angekauft, am Produktionsvorgang getüftelt, viel improvisiert und los ging’s“, erzählt Wendler von bescheidenen Anfänge, die schnell in die richtigen Rillen gefunden haben.