Corona: Steirerball in Wien auf Mai verschoben

Karten in Kürze erhältlich

Laut den Veranstaltern sollen mehr als 300 Akteure am Ball mitwirken. Karten gibt es in Kürze um 89 Euro auf der Steirerball-Webseite, auch Sitzplätze und Logen können dort reserviert werden. Gäste, die schon Karten für den Ball am 7. Jänner gekauft haben, werden in den kommenden Tagen kontaktiert. Sollte auch im Mai kein Ball möglich sein, werden die Kosten zur Gänze refundiert, so das Versprechen.