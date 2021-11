Abgesagt! Auch 2022 keine Grazer Opernredoute

Für Bauernbundball gibt es noch Chancen

Wie sieht es mit den weiteren großen Bällen in Graz aus? Der Oberlandlerball wurde ja schon in der Vorwoche abgesagt. Noch nicht aufgeben möchten die Organisatoren des bunten Tuntenballs und des trachtigen Bauernbundballs, der in Vor-Pandemie-Zeiten bis zu 16.000 Besucher in das Grazer Messeareal lockte.