Model Katie Price für vierte Hochzeit in Las Vegas

Das britische Ex-Model Katie Price will einem Medienbericht zufolge zum vierten Mal heiraten. Die 43-Jährige und ihr 32 Jahre alter Lebensgefährte Carl Woods seien in der amerikanischen Hochzeitshochburg Las Vegas eingetroffen und hätten bereits die notwendigen Papiere abgeholt, berichtete die britische Zeitung „The Sun“ am Donnerstag.