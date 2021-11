Corona-Cluster in 61 Klassen, zwei Schulen sind zu

61 Klassen in Quarantäne, zwei Schulen gesperrt – die vierte Welle hat sich auch in Bildungseinrichtungen festgesetzt. Da ist es ärgerlich, dass in einigen Klassen die PCR-Tests nicht funktionieren. Seitens der Bildungsdirektion heißt es: „Bei mehr als 1000 Schulen gibt es immer wieder Fälle, wo Testkits unbrauchbar sind.“ Das sei aber im kleinen Rahmen und werde dem Ministerium sofort gemeldet.