„Wir haben uns schon an die Kontrollen gewöhnt“

Es erinnerte ein bisschen an eine Razzia - sieben Mann der Polizei durchstreiften am Donnerstag ab 11 Uhr das Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck. Kontrolliert wurde die neue 2-G-Regel - denn seit Montag dürfen Personen, die „nur“ getestet sind nicht mehr zum Friseur oder in einen Gastro-Betrieb. Als die Lokalgäste und Friseurkunden die Polizisten erblickten, zückten alle sofort ihren Nachweis: „Wir haben uns mittlerweile schon an die Kontrollen gewöhnt, das ist gar kein Problem mehr für uns“, sagten etwa zwei Pensionisten in einem Kaffeehaus.