Was tun, wenn Reiseantritt nach Buchung ungewiss?

Die Corona-Zahlen in Österreich befinden sich derzeit auf sehr hohen Niveau. Gleichzeitig werben Touristiker und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger für Winterurlaub in Österreich. Diverse Ski-Openings haben bereits im November begonnen - so etwa auch in Ischgl. Was man tun kann, wenn eine Reise Pandemie-bedingt nicht angetreten werden kann.