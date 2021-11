Touristiker machen sich keine großen Hoffnungen

Der heimische Tourismus macht sich für die bevorstehende Wintersaison keine großen Hoffnungen: 70 Prozent der Betriebe rechnen mit Umsatzeinbußen wegen der verpflichtenden 2G-Regel, auch der akute Fachkräftemangel macht der Branche zu schaffen. Fast alle Unternehmen haben schon Hilfen in Anspruch genommen - am häufigsten in Bezug auf Kurzarbeit, gefolgt von Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss.