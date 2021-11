„Poldis“ Mama wurde von einem Auto überfahren

Frey und seine Frau Sigrid ziehen den kleinen Otter derzeit noch in ihrem privaten Haus neben der Station auf, da er fast rund um die Uhr Pflege braucht. Seine Artgenossen „Bernie“ und „Jona“ hat Poldi noch nicht kennengelernt. „Momentan ist er noch zu klein; die beiden anderen Otterjungen sind ja bereits doppelt so groß. Wir hoffen aber sehr, dass wir sie alle drei schon in wenigen Wochen zusammenführen können, damit auch Poldi den wichtigen Kontakt zu Artgenossen und Spielkameraden hat“, so Dr. Frey. Ziel ist es jedoch, wie immer in der Eulen- und Greifvogelstation, alle drei letztendlich wieder in die Natur zu entlassen.