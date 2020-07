Putzige Hasen-Babys vor Häcksler gerettet

In Erdmulden versteckt, hatten die nur wenige Tage alten Feldhasen ausgeharrt, als sie von Arbeitern gerade noch entdeckt wurden, ehe sie dem Häcksler zum Opfer gefallen wären. In der Vier-Pfoten-Station in Haringsee werden die flauschigen Kleinen jetzt per Hand mit dem Milchfläschchen und möglichst wenig direktem Kontakt zu Menschen aufgezogen. Später soll es ja wieder in die freie Wildbahn gehen, so Expertin Brigitte Kopetzky.