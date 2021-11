Minoritensaal: Neuer Glanz für ein altes Juwel

Der Minoritensaal in Graz ist ein Juwel der barocken Baukunst, das jedoch schon ziemlich in die Jahre gekommen war. Über 18 Monate lang wurden der Saal und weitere Teile des Klosters nun aufwändig renoviert und präsentieren sich in neuem Glanz, wie ein Lokalaugenschein der „Krone“ belegt. Am morgigen Freitag lädt das Kulturzentrum bei den Minoriten ab 15 Uhr zu einem Eröffnungsfest.