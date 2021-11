Emma Raducanu schnappt sich Ex-Kerber-Coach

Die einstige Weltranglisten-Erste beendete erst tags zuvor die dritte Zusammenarbeit mit ihrem Landsmann. Raducanu trennte sich kurz nach ihrem Sensationstriumph in New York von ihrem Coach Andrew Richardson. Raducanu versucht mit Beltz, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Seit ihrem Grand-Slam-Sieg in Flushing Meadows gewann sie von fünf Partien lediglich zwei. In drei Turnieren schied der Teenager zweimal auf Anhieb aus.