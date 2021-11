Chicago ist gegen Pittsburgh weiter Heim-Macht

Die Chicago Blackhawks haben in der National Hockey League (NHL) unter Interimscoach Derek King wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach einem 2:1-Sieg am Wochenende gegen die Nashville Predators feierte der Nachzügler am Dienstag gegen die Pittsburgh Penguins einen 3:2-Heimerfolg nach Penaltyschießen.