Ist die Skitourenausrüstung bereit für den Winter?

Funktionieren Ein- und Ausstieg, die Umstellung von der Aufstiegs- in die Abfahrtsposition und umgekehrt? Rastet die Steighilfe in jeder Stufe richtig ein? Öffnen sich die Stopper vollständig und bleiben sie in der Aufstiegsposition arretiert? Allenfalls lockere Montageschrauben wieder festziehen.