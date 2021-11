Türkei: Mindestens 10 Vermisste nach Hauseinsturz

Beim Einsturz eines zweistöckigen Gebäudes in der Türkei sind mindestens zehn Menschen verschüttet worden. Laut Augenzeugen und Medienberichten ereignete sich das Unglück am Dienstagnachmittag (Ortszeit) während Renovierungsarbeiten in einer belebten Straße der osttürkischen Stadt Malatya. Nach Behördenangaben wurden 13 Personen in Spitäler gebracht.