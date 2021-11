Hayns Fiserin, Präsident der Republik Australien?

Linhart in Turkmenistan

Zum Abschluss seiner sechstägigen Reise durch Zentralasien ist Außenminister Linhart am Montagvormittag (Ortszeit) in Turkmenistan mit Präsident Gurbanguli Berdimuchamedow und Außenminister Raschid Meredow zusammengekommen. Neben der Lage im Krisenland Afghanistan stand vor allem der Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt. „Meine Botschaft: Wir sind hier und wir sind offen für Kooperation“, betonte Linhart. „Wir haben viele Projekte.“