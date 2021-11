Ausgesperrt aus Spital und vom Arbeitsplatz

„Wir wurden zweimal vom Unfallspital heimgeschickt, durften nicht hinein“ - Roman Schatzl (34) aus Linz blieb am Dienstag mit seinen Schmerzen im Arm erst einmal alleine. Grund: Er ist ungeimpft und bis Dienstagmittag kam das Ergebnis des am Montagfrüh gemachten PCR-Tests nicht. “Am Sonntag durften wir noch mit dem Wohnzimmertest hinein, da sagte uns der Portier schon, dass es der letzte Tag sei. Am Dienstag sollte er nüchtern kommen, es wäre vielleicht gleich eine OP nötig. Nur ließ man ihn nicht rein", ärgert sich seine Lebensgefährtin Janine. Am frühen Nachmittag klappte es dann doch. Der Oberarzt ließ den Schmerzpatienten auch ohne Test vor.