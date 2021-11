Dorfgemeinschaft Maria Gail hat einen neuen Obmann

Bevor sie das Amt nach 31 Jahren an Roland Kapeller übergab, erinnerte Langzeitobfrau Christa Mitterböck an zahlreiche Höhepunkte der Dorfgemeinschaft, denen jetzt unter neuer Leitung viele weitere folgen sollen. „Aktionen für den Umweltschutz, Erhaltung des Brauchtums und Verbesserung der Lebensqualität werden im Fokus stehen“, versichert Kapeller: „Ich werde mich für jeden Menschen in Maria Gail und Umgebung stark machen!“