Impf-Ansturm zwang Computer in die Knie

Das Impfangebot wird in der Steiermark auf alle Fälle kräftig ausgebaut: Ab der am Dienstag startenden freien Impfaktion werden die Öffnungszeiten der 16 Teststraßen von zehn bis 20 Uhr ausgeweitet. Dazu wird es auch am Donnerstag (8 bis 18 Uhr) ein freies Impfen geben – nur in Leibnitz und Deutschlandsberg fehlt dafür das Personal. Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) appelliert jedenfalls für eine Anmeldung zum Stich: „Das bietet Sicherheit und Planbarkeit – für Impfwillige als auch die Organisation.“