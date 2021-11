Dänemark befürchtet Überlastung der Spitäler

„Wir sehen bereits, dass die Krankenhäuser stark belegt sind und es an Personal mangelt. Wir haben aber nicht mehr die Widerstandsfähigkeit wie in der Vergangenheit, denn wir stehen schon seit Langem unter Druck", erklärte der Direktor der Nationalen Gesundheitsbehörde, Sören Broström, am Freitag. Das Gesundheitsministerium erwägt nun, das Coronavirus erneut als „Bedrohung für die Gesellschaft“ einzustufen, was seit September nicht mehr der Fall war.