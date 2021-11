Mit Auto überschlagen: 82-Jährige leicht verletzt

Am Freitagvormittag gegen 9 Uhr war die 82-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Auto alleine auf der L361 in Richtung Puch bei Weiz unterwegs. Dabei kam sie in einer leichten Linkskurve plötzlich von der Straße ab, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Eigenen Angaben zufolge sei der Frau zuvor ein großes, bislang unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen. Außerdem dürfte die Dame etwas zu schnell unterwegs gewesen sein und geriet ins Schleudern. In Folge dessen konnte sie ihr Auto nicht mehr auf der trockenen Fahrbahn halten.