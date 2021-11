Wenn das Glück in kleineren Dingen verborgen ist

Es geht um kurze Beobachtungen

In seinem fünften Band „Oder anderes Glück“ geht es um kurze Beobachtungen, mit denen der 28-Jährige bewusst auf das hinzeigen möchte, was da ist: die einfachen Momente, die das Glück des Lebens ausmachen. „Es geht um die kleinen Dinge, die man vielleicht oft nicht wahrnimmt, die aber trotzdem da waren und Bedeutung hatten“, erklärt der St. Pöltner im Gespräch mit der „Krone“. Wie etwa die Blätter eines Baumes, die an einer Lichtung zu Boden fallen. „Man muss nur hinschauen. Das Buch ist eine Ansammlung ebensolcher Momente.“