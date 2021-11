Heimische Hochschulen sind top und Job-Garant

NÖ-Fachhochschulen sind bedeutender Ausbildungsmotor

Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass die fachliche Ausbildung mit der beruflichen Position zusammenpasst. Knapp zwei Drittel der Studienabgänger sprechen von einem „Perfect Match“. Das belegt, dass die Ausbildung an den Fachhochschulen sehr gut mit den Bedürfnissen der Wirtschaft und den Anforderungen in den Betrieben übereinstimmt. Vlasta Zucha, Leiterin der Studie, abschließend: „Die Fachhochschulen in Niederösterreich sind ein sehr bedeutender Ausbildungsmotor. 40 Prozent sind während des Studiums in Teilzeit oder Vollzeit erwerbstätig. 61 Prozent steigen vor oder innerhalb von drei Monaten nach Abschluss in den Beruf ein.“