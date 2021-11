Neues Service der Lawinenwarndienste

Die Lawinenwarndienste bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Seit 4. November 2021 steht ein neues Skitourenforum zur Verfügung, in dem sich Skitourengeherinnen und Skitourengeher über Bundeslandgrenzen hinweg austauschen können. „Die Erfahrungsberichte und Fotos in Internet-Foren sind in den letzten Jahren eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Planung von Skitouren geworden. Hier werden auch wichtige Informationen zur Schneelage und zu möglichen Gefahren ausgetauscht“, sagt Projektleiter Arno Studeregger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Mit dem neuen bundeslandübergreifenden Skitourenforum wollen wir die Sportlerinnen und Sportler unterstützen und berücksichtigen auch den Trend, dass die Mobilität steigt und Informationen über Landesgrenzen immer mehr gefragt sind.“