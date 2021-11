„Man darf den Spaniern keinen Platz lassen“

Günther Neukirchner hat die spanische Klasse im Fußball am eigenen Leib erlebt. Der aktuelle Sturm-Entwicklungscoach erinnert sich für die „Steirerkrone“ an große Schlachten gegen spanische Klubs in seiner aktiven Zeit zurück. Was „Gü“ seinen „Nachfolgern“ am Feld für den Europa-League-Kracher am Donnerstag mitgibt.