3G-Pflicht: Wien zieht Impf- und Testwillige an

Drittstich gegen das Coronavirus

Seit Anfang September wurden 54.824 Drittimpfungen verabreicht, etwa in Pflegeheimen und Pensionistenwohnhäusern. Seit Dienstag kann sich jeder eine Auffrischungsimpfung holen. Das gilt für alle, deren Zweitimpfung zumindest sechs Monate her ist. Wer sich in einem der elf Impfzentren in der Stadt impfen lassen will, muss sich online oder über 1450 anmelden. Seit Montag, 12 Uhr, wurden mit Stand Dienstagnachmittag bereits 11.447 Termine für eine Auffrischungsimpfung gebucht.