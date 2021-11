Impfgremium empfiehlt 3. Stich nach sechs Monaten

Nach einer „mehrwöchigen Seitwärtsbewegung“ seien die Infektionszahlen stark angestiegen. Der Stufenplan regle nun klar und transparent, wie das weitere Vorgehen aussehe. „Wir haben nun den Schwellenwert von 300 Intensivbetten erreicht, ab 8. November treten daher neue Maßnahmen in Kraft, die Verordnung dazu ist bereits von unseren Juristen fertig ausgearbeitet. Sollten wir in dieser Woche den nächsten Schwellenwert erreichen, tritt Stufe 3 ohne Wartezeit in Kraft“, so Minister Mückstein weiter.