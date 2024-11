Rollende Intensivstation für Wien entwickelt

Drei Jahre hat die Wiener Berufsrettung an einem Nachfolgemodell für ihren 13 Jahre alten Intensivpatienten-Transporter getüftelt. Jetzt ist das weltweit in dieser Form einzigartige Fahrzeug einsatzbereit. Von Autos wie diesem könnten Rettungsverbände in anderen Bundesländern „nur träumen“, freute sich Rainer Gottwald, Chef der Wiener Berufsrettung, bei der Übergabe des Fahrzeugs durch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.