Inhaltsstoffe von Drogen in Wien als Glücksspiel

Hochrein und stark gestreckt zugleich in Umlauf

Was den Drogenkonsum umso riskanter macht, ist am Beispiel Kokain leicht erklärt: Es ist in der Stadt derzeit sowohl in hochreiner Form als auch mit vielen Streckstoffen im Umlauf, auch bei einem und demselben Dealer. Wie viel Suchtgift ein Konsument tatsächlich zu sich nimmt, weiß er dadurch de facto kaum mehr. Das bedeutet nicht nur die Gefahr von Überdosierungen, denn auch bei der Art der verwendeten Streckstoffe zeigt sich der menschenverachtende Charakter des Drogenhandels.