Erste Panthers-Pleite ++ Crosby verliert bei Debüt

Die Florida Panthers haben in ihrem neunten Saisonspiel der NHL die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Panthers unterlagen am Samstag (Ortszeit) bei den Boston Bruins nach Penaltyschießen mit 2:3. Charlie Coyle gelang der entscheidende Treffer zum vierten Sieg der Gastgeber. In der Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga sind erst drei Teams mit neun Siegen in Serie gestartet.