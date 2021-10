Spitäler sind voll: Kindervirus grassiert in Wien

Mit Schnupfen, Halsweh und Fieber fängt es meistens an. Das RS-Virus (Respiratorisches Syncytialvirus) grassiert derzeit in Wien. Die Baby- und Kinderstationen in den Spitälern sind voll mit kleinen Patienten. Dass diese Krankheit bereits im Frühherbst auftritt, ist allerdings ungewöhnlich. Für Erwachsene grundsätzlich ungefährlich (weil sie die Infektion in ihrer Jugend schon durchgemacht haben), kann RS bei Kindern bis etwa drei Jahren schwere Probleme bereiten. Etwa eine Lungenentzündung hervorrufen. Viele müssen beatmet werden, können also nicht daheim in Therapie sein.