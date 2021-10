Wenn das Leben durch die Liebe in Schieflage gerät

Beim Platznehmen in den Kammerspielen des Landestheaters am Freitagabend sah sich das Publikum einer steilen Rampe gegenüber, die nahezu die ganze Bühne einnahm. Mit der Zeit offenbarte sie unzählige Effekte, die die Inszenierung begleiteten und auch manchmal etwas zu sehr von ihr ablenkten: Die Darsteller liefen in Computerspiel-Manier durch projizierte Wälder, Goethes Text rollte über die Rampe, per Overhead aus der Steinzeit wurden ganze Tragödien in Echtzeit in den Steilhang gebastelt (Bühne, Kostüme, Video und Musik: Florian Barth).