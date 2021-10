3G-Regelung im Parlament - aber mit Ausnahmen

FPÖ übt Kritik an neuen Regeln

Gar nicht glücklich zeigte sich die FPÖ über die neuen Hausregeln. Partei- und Klubchef Herbert Kickl nannte sie in einer Aussendung eine „völlig evidenzbefreite und mutwillige Schikane gegenüber den Arbeitnehmern“ und sieht die Arbeit der Klubs dadurch behindert. Mitarbeiter ohne Nachweis dürften gemäß der neuen Anordnung „nicht einmal mehr die Toilette benützen“, fürchtet der Freiheitliche. Zudem sieht Kickl in der Regelung den „Versuch eines Ablenkungsmanövers vom täglich tiefer werdenden türkisen Skandalsumpf“.