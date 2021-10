Die große Lust an der Schnäppchenjagd

Evolution ist „schuld“

Dass in jedem von uns ein Rabatt-Jäger steckt, überrascht Isabella Woldrich nicht: „Das hängt an uralten, evolutionären Mustern, die mit Überlebenskampf zu tun haben. Vor allem wenn wir das Gefühl haben, dass etwas knapp wird, fördert es das Bedürfnis, es haben zu wollen“, sagt die Psychologin. Höhepunkt der Schnäppchenjagd ist der „Black Friday“, der heuer am 26. November ist.