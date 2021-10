Die Jungen wollen das schnelle Geld

Traumjob: Influencer

Der Traum vom raschen Reichtum lässt jung wie alt in die Falle von Betrügern oder unseriösen Angeboten tappen. Wofür Oberösterreichs Jugendliche anfällig sind? Die Jugendservice-Mitarbeiter sehen eine Tendenz zum Handeln mit Kryptowährungen und viel Interesse an einer Berufsgruppe, die sich erst in den letzten Jahren entwickelt hat: am Influencer-Dasein!