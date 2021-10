Gelingt Lockerung trotz steigender Corona-Zahlen?

Gesundheitsministerium hat das letzte Wort

Doch mit den steigenden Corona-Zahlen (am Freitag 102 Neuinfektionen) wird die Frage laut, inwiefern die von Doskozil angestrebten Lockerungen in der Praxis realisierbar sind. In den vergangenen Wochen kündigte der Landeshauptmann eine langsame Rückkehr zur Normalität an, sofern die 80-Prozent-Quote erreicht wird. Die Verhandlungen zwischen Land und Gesundheitsministerium laufen.