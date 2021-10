Spitalsbetten werden knapp

Die Patientenanzahl auf der Intensivstation bleiben relativ konstant, jedoch gab es am Donnerstag drei neue Todesfälle zu verzeichnen. Auf dern Normalstationen kommen täglich viele Patienten hinzu, die medizinisch versorgt werden müssen.Während am Donnerstag noch 64 Patienten auf der regulären Covid-Station lagen, waren es am Freitag bereits 77 - also ganze 13 Patienten mehr. Während das Durchschnittsalter auf der Normalstation etwa 70 Jahre beträgt, liegt es auf der Intensivstation etwa bei 65 - also etwas niedriger. Übrigens: Auf der Intensivstation wurden am Freitag weiterhin zwölf Patienten versorgt.