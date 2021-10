Auch Steirer bekämpfen Waldbrand im Rax-Gebiet

Ablöse kommt aus der Steiermark

Gearbeitet wird laut Friedl in 24-Stunden-Schichten, der Landesfeuerwehrverband Steiermark organisiert Ablösemannschaften. So kamen am Donnerstag sechs Feuerwehrleute aus Kraubath und Lieboch. Die Sondereinsatzgeräte bleiben vor Ort.