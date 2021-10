Sudan: Heftige Proteste gegen Umsturz gehen weiter

Im Sudan sind den vierten Tag in Folge Menschen gegen den Militärputsch auf die Straße gegangen. Demonstranten bauten am Donnerstag Straßenbarrikaden wieder auf, die in der Nacht von Sicherheitskräften zerstört worden waren. Die Zahl der Toten steigt weiterhin an, Polizeikräfte setzen Tränengas sowie Gummigeschoße gegen die Protestierenden ein.