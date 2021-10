Minister Mückstein fordert Thiem zur Impfung auf

Erst recht, als Victorias Premierminister Daniel Andrews diese Strategie am Mittwoch untermauerte. „Wir werden keine Ausnahmegenehmigung (für Ungeimpfte, Anm.) beantragen. Die Angelegenheit ist also im Grunde genommen erledigt“, so Andrews. Damit erteilte er einer zuvor getätigten Ankündigung von Australiens Regierungschef Scott Morrison eine Absage. Dieser hatte erklärt, dass nicht gegen das Coronavirus geimpfte Spielerinnen und Spieler in das Land einreisen dürfen, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung inklusive zweiwöchiger Quarantäne erhalten. Diese müsse der gastgebende Bundesstaat Victoria in ihrem Namen beantragen, so Morrison.